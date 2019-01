Ihr Name bedeutet „Freude“, aber ihr Leben ist Tristesse. Joy kam aus Nigeria nach Wien und landete direkt auf dem Strich. Das Geld, das ihre Reise ins gelobte Europa gekostet hat, muss sie bei einer Zuhälterin abbezahlen. Ihre kleine Tochter lebt bei einer Pflegefamilie, auch dafür muss Joy bezahlen. In Nigeria hat sie mit einem Schwur gelobt, weder die Schlepper, noch die Zuhälterin zu verraten – tut sie es doch, wird etwas Schlimmes geschehen, davon ist sie überzeugt.

Joys Geschichte spielt sich unzählige Male in Variationen ab, in Wien, in Graz, in Rom, in Berlin.

Regisseurin Sudabeh Mortezai erzählt sie in ihrem Spielfilm „Joy“ (Kinostart: 18. Jänner) stellvertretend für alle Frauen, eindringlich, direkt, ungeschönt und in Bildern, die sich in Herz und Seele prägen. Ihr Film wurde bis dato mit acht Preisen ausgezeichnet.

Monika Fischer lädt Sudabeh Mortezai zum Interview.