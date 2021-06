Jubelt, ihr Wälder!

„Achtung Bibel!“-Sendung über den Wald

Für die Menschen der Bibel war der Wald kein Ort zum Spazierengehen. Aus dem Wald hörte man den Löwen brüllen und es wird erzählt, wie aus dem Wald zwei Bären kamen und mehr als vierzig Kinder zerrissen (2 Kön 2.24). Der Wald war wie das Meer und die Wüste ein bedrohlicher Ort, die gegenmenschliche Welt.

Die Israeliten rodeten den Wald, um sich Ackerland und Brennholz zu verschaffen. Ein ökologisches Bewusstsein wie heute gab es noch nicht. Wälder zu bewahren war kein Ziel der Menschen damals. Im Gegenteil, die Drohung im Prophetenbuch Micha lautet, es werde Unheil über Jerusalem kommen und der Berg des Tempels werde zu einer Waldeshöhe verkommen (Micha 3,12).

Und doch, die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie nicht auch andere Stimmen überlieferte: Die Zedernwälder im Libanon verstand man als Gottes Garten, Gott selbst hat sie gepflanzt (Psalm 104,16). Wer sich an den Zedern des Libanon vergreift, begeht einen Frevel (Hab 2,17).

Und so bedrohlich der Wald für den Menschen ist, so klar ist, dass er zu Gottes guter Schöpfung gehört. In den Jubelgesang, in das Gotteslob soll die ganze Schöpfung miteinstimmen: „Es juchze die Flur und was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes“ (Psalm 96,12). Die Bibelwissenschaftlerin Ute Neumann-Gorsolke sieht darin einen für unsere heutige ökologische Frage wichtigen Gedanken: „Eine nur anthropozentrische Sicht ist damit angefragt. Die Schöpfung hat einen Eigenwert und ist nicht nur für den Menschen da.“

Schließlich verheißt das Prophetenbuch Ezechiel für die kommende Welt ein Paradies, einen Friedensbund, in dem man „in der Steppe sicher wohnen wird“ und „in den Wäldern schlafen kann“ (Ez 34,25).

Ein Spaziergang durch den „Wald in der Bibel“ zum radio klassik-Juni-Schwerpunkt „Im Wald“

Gestaltung: Stefanie Jeller, Reihe „Achtung Bibel!“

Mittwoch, 23. Juni 2021, 17.30-17.55 Uhr

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 3. Okotber 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at