Home Messe Jubiläumsfestmesse aus dem Stephansdom.

Am 14. September 2019 feiert Kardinal Christoph Schönborn um 9.30 Uhr im Wiener Stephansdom eine große Jubiläumsfestmesse. Dabei will die Erzdiözese Wien auf vier zentrale Ereignisse in ihrer Geschichte zurückblicken: Vor 550 Jahren wurde die Diözese Wien gegründet; vor 50 Jahren wurde die Aufteilung in drei Vikariate beschlossen und auch die Wiener Diözesansynode fand statt; und schließlich war es am 14. September 1995, als Christoph Schönborn das Amt als Wiener Erzbischof antrat.

radio klassik Stephansdom überträgt die große Jubiläumsfestmesse live.