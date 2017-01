Home Orgel City Vienna Jubiläumskonzert 25 Jahre Domorgel.

Zunächst aus Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“ die Teile zur Epiphanie und Mariae Reinigung, gespielt von Studierenden von Martin Haselböck an der Hradetzky-Orgel in St. Ursula.

Dazu die jeweiligen Text-Interventionen „In allen Strophen geläufig“ von Bodo Hell (*1943).

Heute am ersten Sonntag nach Dreikönig die Choräle 18 & 19, BWV 616 & 617.

Eine Aufnahme vom 04. 05. 2015.

Roger Williams (Aberdeen, GB) spielte das Jubiläumskonzert anläßlich „25 Jahre Domorgel“ mit Werken u. A. von Frescobaldi, Froberger, Bach, Haydn und Messiaen.

Eine Aufnahme vom 14. 09. 2016.

