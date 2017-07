Home Rezensionen Judas in Retz

Chefredakteur Christoph Wellner war bei der Uraufführung der Kirchenoper Judas von Christoph Ehrenfellner in Retz.

Bild © Claudia Prieler – Doman Križaj (Jesus), Günter Haumer (Judas), Ursula Langmayr (Cyborea)

„Zu einem wahren Triumph geriet am 6. Juli 2017 die Eröffnung des Festival Retz mit der Uraufführung der Kirchenoper Judas von Christoph Ehrenfellner in der Stadtpfarrkirche in Retz […]

Das Sängerensemble ist ohne Ausnahme hervorragend. Wenn man Superlative vergeben will, stechen Ursula Langmayr als Cyborea, die Frau des tragischen Titelhelden und Günter Haumer als Judas besonders hervor. […] Einziges Problem ist die Akustik in der Stadtpfarrkirche, die das Verstehen des Textes sehr schwierig macht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall das Programmheft mit dem Libretto zu kaufen!

Den weiteren fünf Vorstellungen bis 23. Juli seien ebenso viel Publikum vergönnt wie bei der restlos ausverkauften Premiere. Für weitere Produktionen außerhalb von Retz empfiehlt sich diese Oper ebenfalls – vielleicht mit ein oder zwei dramaturgischen Kürzungen.“