Home Aktuell Jüdische U-Boote in Wien, 1938-1945.

Wien, im November 1938: Gewalt auf den Straßen gegenüber jüdischen Wienern und Wienerinnen. Jüdische Geschäfte werden geplündert und Synagogen gehen in Flammen auf. Einige Juden haben Schutz bei nicht-jüdischen Bekannten gefunden, sie konnten sich verstecken.

Die Historikerin Brigitte Ungar-Klein hat die so genannten jüdischen U-Boote in Wien während der gesamten NS-Zeit erforscht. Mehr als 1.600 jüdische Personen haben versucht, im Untergrund zu überleben. Nicht immer hatten sie eine Unterkunft, erzählt Ungar-Klein im radio klassik-Beitrag von Stefanie Jeller.

Radiobeitrag zum Nachhören:

Literaturhinweis:

Brigitte Ungar-Klein

Schattenexistenz. Jüdische U-Boote in Wien, 1938-1945.

Verlag Picus

Das Buch steht auf der Shortlist zum „Wissenschaftsbuch des Jahres 2019“



Veranstaltungshinweis:

Samstag, 9. November, ab 19.00 Uhr

Nacht der Erinnerung

Ruprechtskirche, 1010 Wien