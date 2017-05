Home Perspektiven „Jugend Eine Welt“ feiert!

Seit zwanzig Jahren arbeitet der Verein „Jugend Eine Welt“ daran, Kindern und Jugendlichen in Risikosituationen ein besseres Leben zu ermöglichen. Außerdem bietet das Hilfswerk Menschen in Österreich Gelegenheit, einen Freiwilligeneinsatz in Lateinamerika, Afrika oder Asien zu machen, leistet Bildungsarbeit und, wo es gebraucht wird, Katastrophenhilfe.

Monika Fischer spricht mit Wegbereitern und Gründungsmitgliedern von „Jugend Eine Welt“ über die Anfänge, Vision und Motivation.

„Jugend Eine Welt“ feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Fest am 12. Mai im Don Bosco Haus Wien.

13 Uhr: Eröffnung und Begegnung mit ProjektpartnerInnen und MitarbeiterInnen von Jugend Eine Welt bei Weltkuchen und Weltcafe

14-18 Uhr: Kinderbetreuung mit Basteln und Spielen

15.30 – 16.30h: Märchen aus einer Welt mit Josef Mitschan

Weinverkostung mit Pfarrer Georg Dittrich

17 Uhr: Festakt

21 Uhr: Fairtrade-Kabarett „Weltenbummeln“ mit Georg Bauernfeind

Am Samstag, 13. Mai, findet um 9 Uhr ein Dankgottesdienst mit anschließender Agape statt.