Verschmitzt.

So ein Gast nicht kommt, ein Einspringer die Sendung rettet und mit tiefgründigen Ergüssen, Betonung auf tief, würzt. So geschehen in der 22. Ausgabe der Sendereihe mit Richard Schmitz, Wienerlied-Hörer und -Kenner aus Leidenschaft. Er begrüßte am 23. April 2014 Julian Krk in seiner Sendung. Dessen Vorfahrinnen stammen von der kroatischen Insel in der nördlichen Adria. Sein langes, nicht immer vieltöniges Leben in Wien hat ihn zu dem gemacht, was ihn auszeichnet: er ist Wiener. Und darin Experte. Zu hören sind in der Sendung unter anderen Felix Dvorak, das Trio Lepschi, Tesak & Blazek, Helmut Qualtinger, Ildiko Raimondi, Erich Kunz, Ernst Molden, Hermann Leopoldi, Gerhard Bronner…

Erstausstrahlung der Sendung: 23. April 2014.