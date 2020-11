Home Music'S'cool Junge Akademie Wien.

Zusätzlich zu ihrem breit gefächerten Unterrichtsangebot bieten die Stadt Wien Musikschulen den besonders begabten und auch lernwilligen Schülerinnen und Schülern in der Jungen Akademie Wien die Möglichkeit, sich noch intensiver in ihre Ausbildung zu vertiefen. Förderprogramme und Studienvorbereitung für all jene, die sich eine berufliche Zukunft im Musikbereich vorstellen können. Wie man die Förderung erhält, was sie beinhaltet, worauf es dabei ankommt und wie man sich dadurch auch auf ein späteres musikalisches Berufsleben einstellen kann – darüber sprechen Swea Hieltscher (Leiterin der Stadt Wien Musikschulen), Holger Busch (stv. Künstlerisch-pädagogischer Leiter der Jungen Akademie Wien) und Claudia Sallagar (Leiterin Berufsorientierung der Jungen Akademie Wien). Michael Gmasz fasst zusammen.