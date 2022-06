Home Der Klassik-Tjek Junge Kritik für junge Leute.

Zu Gast beim Klassiktek ist der junge Musikkritiker David Gajdos. Er ist auch Herausgeber und Chefredakteur des Online-Magazins Bohema – das junge kulturmagazin. Ob er den Musiker Emmanuel Tjeknavorian verreißen würde? Die Antwort darauf erfahren sie in der Sendung. Was es bedeutet über Musik zu schreiben, Billy Joels Hymne auf Wien Vienna mit zu geringer Wertschätzung und was viele junge Menschen in puncto Klassikkonzerten möchten: gut sehen – weniger zahlen.