Auch in diesem Jahr beschäftigen sich wieder viele Musikschülerinnen und Musikschüler in Wien mit zeitgenössischer Musik. Junge Musik ist der Titel dieses Projektes an den Stadt Wien Musikschulen, das mit Beginn dieses Schuljahres von Holger Busch als Leiter übernommen wurde. Gemeinsam mit Cordula Bösze – Flötistin, Pädagogin und Musikvermittlerin – kuratiert er die Programme der jeweiligen Konzertabende. Corona hat dem großen Konzert, das am 25. November im Rahmen von Wien Modern geplant war, leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, zum Thema Junge Musik gibt es aber auch sonst vieles zu besprechen. Gastgeber ist Michael Gmasz.

Bild: Robert Herbst