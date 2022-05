„Wer in die Kultur Vertrauen hat, kann auch in die Zukunft denken.“ Dieser Satz von Claudio Abbado steht als Motto zur Jubiläumssaison 25 Jahre Junge Philharmonie Wien, gegründet vor 25 Jahren als Projekt der Bundesländer-Versicherung für ein gesamtösterreichisches Jugendorchester. Chefredakteur Christoph Wellner hat mit dem Künstlerischen Leiter Michael Lessky in sechs Kapiteln über die Geschichte und das aktuelle Wirken der JungenPhilharmonie Wien gesprochen. Diese Beiträge laufen zwischen 12 und 18 Uhr im Mittags- und Nachmittagsprogramm.

Musikchefin Ursula Magnes begrüßt von 8 bis 11 Uhr Gäste live im Studio, die mit der Jungen Philharmonie Wien künstlerisch verbunden sind.