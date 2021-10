Home Rubato Junge Töne!

Wien bleibt auch während der Corona Krise ein internationaler Ort und ein Hotspot für die Musikwelt. Zwei Musiker, die hier viel gelernt haben, präsentieren sich aktuell dem österreichischen Publikum: der Dirigent William Garfield Walker dirigiert am Freitag, 15.10. um 19:30 erstmals im Brahms Saal des Wiener Musikvereins das Nova Orchester Wien; und der Pianist Alfredo Ovalles mischt in seinem neuen Album Dance! Tanzmusik von Bach und Bernstein. Der US-Amerikaner William Garfield Walker sucht für die Programme des Nova Orchester selten gehörte oder gar neue Stücke aus; der Venezolaner Alfredo Ovalles lädt dazu ein, dem Rhythmus Gefühl zu folgen! Lassen Sie sich überraschen, was es an Musik zu entdecken gibt!