19. bis 23. April 2022 – 7. Woche im Jahreskreis

Jutta Henner ist Direktorin der Österreichischen Bibelgesellschaft.

Montag, 18. April 2022

Evangeliumsauslegung von Kardinal Christoph Schönborn

Dienstag, 19. April 2022

„Jesu Auferstehung gehört zum ,Unerhörten'“.

(Markus, Kapital 28, 8-15)

Mittwoch, 20. April 2022

„Ich habe den Herrn gesehen.“

(Johannes, Kapitel 20, 11-18)

Donnerstag, 21. April 2022

„So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen.“

(Lukas, Kapitel 24, 35-48)



Freitag, 22. April 2022

„Der Jünger, den Jesus liebte…“

(Johannes, Kapitel 21, 1-14)

Samstag, 23. April 2022

„Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“

(Markus, Kapitel 16, 9-15)

