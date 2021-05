Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag mit Jutta Henner.

Woche 17.-22. Mai 2021 – 7. Woche in der Osterzeit

Wenn man einmal Ostern gefeiert hat, dann relativiert sich so manches, erklärt die Theologin Jutta Henner im „Impuls“ am Montag. „Habt Mut!“, sagt Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Das verstehen sie noch nicht ganz. Wir, die wir Ostern gefeiert haben, sind ihnen ein Stück voraus.

Die Texte dieser Woche stammen aus dem Johannesevangelium. Wir erfahren etwas über das Ewige Leben, das nicht erst nach dem Tod kommt; über Wahrheit und Einheit, die wir in der Beziehung zu Jesus spüren können; und wir lesen zwei berührende Ostergeschichten, in denen sich Jesus als guter Therapeut erweist.

Jutta Henner leitet die Österreichische Bibelgesellschaft, sie unterrichtet an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Univeristät Wien und an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien/Krems.

Montag, 17. Mai 2021

Habt Mut! Ostern relativiert alles um uns herum.

(Johannesevangelium 16, 29-33)



Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 18. Mai 2021

Die Ewigkeit beginnt schon jetzt. Über geschenkte Moment.

(Johannesevangelium 17, 1-11a)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 19. Mai 2021

Was ist Wahrheit? – Eine falsch gestellte Frage.

(Johannesevangelium 17, 6a.11b-19)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 20. Mai 2021

„Alle sollen eins sein“ – In Jesus Christus ist die Einheit der christlichen Konfessionen schon da.

(Johannesevangelium 17, 20-26)



Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 21. Mai 2021

Liebst du mich? – Jesus fragt wie ein guter Therapeut und überfordert uns nicht.

(Johannesevangelium 21,1.15-19)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 22. Mai 2021

Wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, würde die ganze Welt die Bücher nicht fassen. Stimmt das?

(Johannesevangelium 21,20-25)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.