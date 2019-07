Home Startseite Juwelier am Saarplatz

Tradition und Kulturgut finden Kundinnen und Kunden des Juweliers am Saarplatz. Das Geschäft besitzt ein umfangreiches Archiv mit historischen Modellen und Originalentwürfen großer Künstler. Herren finden im Juwelier über 200 Modelle an Manschettenknöpfen und eine Vielzahl an Siegelringen und Edelsteinringen. Damen bevorzugen meist die selbstentworfenen Einzelstücke und Sets und das große Lager mit Edelsteinen dient dazu, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden Schmuckstücke zu entwerfen.

Die Leidenschaft des Juweliers ist die Wiederverwendung historischer Modelle und die Neuinterpretation der Modelle in moderner Art.

Juwelier am Saarplatz

Saarplatz 8

1190 Wien

www.juwelier-saarplatz.at