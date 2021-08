Home Startseite Juwelier Berghammer.

Ursprünglich aus dem EDV- Bereich stammend interessierte sich Werner Berghammer, der Geschäftsführer des Juweliergeschäfts, von Anfang an am meisten für die Steine. Das meist am Anfang oder in der Mitte des Berufslebens stehende Publikum trifft im Juwelier auch allerhand Diamanten, Solitärringe, Verlobungsringe und Morgengaben.

Innerhalb von wenigen Minuten können im Juwelier Berghammer Gravuren gefertigt werden. Dabei können sie auch Bilder und Wappen, sowohl auf Eigenschmuck als auch auf Fremdschmuck, auf Kundenwunsch gravieren.

Im Juwelier findet man hauptsächlich filigranen Schmuck, zarte Linien, mit Akzenten von Steinen und einem Hauch von Gold.

Juwelier Berghammer

Neubaugasse 36

1070 Wien

www.juwelier-berghammer.at