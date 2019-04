Home Startseite Juwelier Brunner

Faszination für jedes Detail. Die Konstellationen in Uhrwerken, die Unterschiede verschiedener Fassungen und die Begeisterung für die Besonderheiten verschiedener Materialien sind die Leidenschaft des Besitzers Michael Brunner. In dem Geschäft im 23. Bezirk, das zuerst vom Vater, dann von der Mutter, und nun von Michael Brunner selbst geführt wird, widmet er sich ganz seinem Interesse. Am häufigsten werden Uhren verkauft. Dicht darauf folgt der Verkauf von Diamantschmuck, wo sie auch ihre eigene Schmucklinie anbieten.

Juwelier Brunner

Geßlgasse 9a

1230 Wien