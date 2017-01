Home Startseite Kanzian & Traunsteiner

Der Bass ist nicht nur die tiefste Männerstimme – bei Musikinstrumenten ist er immer für die Erzeugung der harmonischen Grundlage zuständig. Je mehr man sich mit Musik befasst, desto mehr kann man sich in den Bass verlieben. So oder so ähnlich ist es jedenfalls Alexander Kanzian, der sich letztlich deshalb für den Beruf des Kontrabassbauers entschied – und damit heute eine einzigartige Rolle in Wien einnimmt. Warum, das hat sich Philipp Jauernik näher angesehen und angehört.

Kanzian & Traunsteiner Kontrabassbau

Hirschengasse 1

1060 Wien

www.kontrabass-wien.at