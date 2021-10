Home Perspektiven Kaplan Heinrich Maier – ein Gersthofer Widerstandskämpfer.

Heinrich Maier war Kaplan in Wien und ein Mann des Glaubens. Nach der Eingliederung Österreichs in das nationalsozialistische Deutsche Reich, dem sogenannten »Anschluss« im Jahr 1938, wurde ihm bald klar, dass er sich dem NS-Regime nicht beugen würde. Maier war bereit, sein Leben für seine Überzeugung zu riskieren – auch wenn das seinen Tod bedeutete.

1940 schloss er sich einer konservativen Widerstandsgruppe an, die strategische Informationen an die Alliierten weitergab. Maier wurde festgenommen, verhört, gefoltert, ins KZ Mauthausen verbracht und schließlich am 22. März 1945 enthauptet – kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee und dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Buchautor Bernhard Kreutner begibt sich im erzählenden Sachbuch „Gefangener 1959“ auf Spurensuche in der Geschichte Österreichs: Der Autor wertet Gerichtsakten, Gestapo-Unterlagen und Zeitzeugen-Berichte aus. Auch Schilderungen von Priesterkollegen, KZ-Insassen und Maiers Freunden finden sich darin. Gestaltung: Stefan Hauser.

Buchtipp:

ISBN-13 9783711002532

256 Seiten / 145 mm x 210 mm

Ecowin, 24 Euro.