Exklusives am Karfreitag!

Der Karfreitag ist ein besonderer Tag in der Karwoche. Auch in der musikalischen Programmierung von radio klassik Stephansdom. Heuer freut es uns zusätzlich an diesem Tag zwei ganz exklusive Aufnahmen präsentieren zu können:

Freitag, 2. April 2021, 14.00 Uhr:

Joseph Haydn – Musica instrumentale sopra ie 7 ultime parole del nostro Redentore in croce Hob XX 1b

Es ist eigentlich schon Tradition, dass wir zu dieser Sendezeit die berühmten „7 Worte Haydns“ im Programm anbieten. Heuer ist es eine besondere Aufnahme! Das Auner Quartett trotzt allen Corona-Schrecken und produziert das Werk in der Wiener Hofburgkapelle im Zyklus Kultur Glaube Macht. Wer die Aufnahme auch sehen möchte, mit den Sandmalereien von Anna Vidyaykina, hat die Möglichkeit dazu unter folgendem Link: [mehr]

Freitag, 2. April 2021, 15.01 Uhr:

Römisches Triptychon – Meditationen von Johannes Paul II.

Der Karfreitag 2021 iat auch der 16. Todestag von Papst Johannes Paul II. Der Wiener Philharmoniker Peter Götzel und seine Frau, die Sängerin Sixtina eine einziartige Hommage an zwei der berühmtesten Polen realisiert. Sie kombinieren die originalen polnischen Texte des Papstes mit Musik von Frédéric Chopin.

Weitere Infos im aktuellen magazin KLASSIK, Seite 24

(c) Kreuzigungstriptychon, Rogier van der Weyden, 1445