Home Lebenswege Karim El-Gawhary.

copyright: Manfred Weiss

Seit 1991 ist er Nahost-Korrespondent für verschiedene deutschsprachige Zeitungen, seit 2004 Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo. Zuvor fünf Jahre als Vertreter des ARD-Rundfunkstudios in Kairo tätig. 2011 erhielt er den „Concordia Presse-Preis“, 2012 wurde er zum Auslandsjournalisten des Jahres gewählt, 2013 zum Journalist des Jahres in Österreich, 2018 erhielt er den Axel-Corti-Preis. Seine bisher erschienenen Bücher waren alle Bestseller. In den Lebenswegen auf radio klassik Stephansdom sprcht Karim El-Gawhary über seinen journalistischen Alltag und auch über sein neues Buch, das sich mit den Auswirkungen des sogenannten „Arabischen Frühlings“ vor zehn Jahren befasst. Sendungsgestaltung: Stefan Hauser.

Buchtipp – Repression und Rebellion