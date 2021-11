Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Karin Meier-Martetschläger. Sie ist in ihrem Brotberuf Pfandleiherin und führt das Familienunternehmen, das ihre Mutter gegründet hatte. Dabei erlebt sie viele Schattenseiten des Lebens: „Ich habe feststellen müssen, dass der Umgang mit Geld abhanden gekommen ist.“ Finanzbildung für junge Menschen ist ihr daher ein großes Anliegen. Sie konnte Manager und Managerinnen aus ihrem Freundeskreis dazu gewinnen, in Schulen zu gehen und dort Finanzbilung zu vermitteln. Ihr größter beruflicher Erfolg und gleichzeitig ihre schwierigste Herausforderung fällt in ihre Zeit als Berufsgruppensprecherin in der Wirtschaftskammer. Sie setzte sich für die mittlerweile österreichweite Asset Datenbank ein, das ist ein Datenpool für alle finanzierenden Institute im Land, der Betrug durch Mehrfachfinanzierung verhindert: „Ich hatte damals natürlich nicht nur Befürworter sondern auch viel Gegenwind“, erzählt Karin Meier-Martetschläger.

Frauen beruflich zu fördern und zu motivieren ist ihr wichtig. „Geht nicht, gibt’s nicht“, lautet dabei ihr Leitsatz: „Wenn man es nicht probiert, wird man auch nicht wissen, ob man etwas kann oder nicht kann.“

