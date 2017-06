Home Startseite Karl Hodina zum Gedenken.

Die 55. Ausgabe von Wienerlied. Klassisch ist dem Gedenken an Karl Hodina gewidmet. Peter Havlicek, der in den letzten Jahren mit Hodina viel musiziert hat und ihn kennt wie kein anderer, erinnert sich mit Richard Schmitz an den „Altmeister“ des zeitgenössischen Wienerliedes. Wie auch in der vorigen Sendung bringen wir Ausschnitte aus der neuen CD mit Karl Hodina, Geborgene Schätze, die er bis kurz vor seinem Tod mit Peter Havlicek und Tini Kainrath aufgenommen hat.

In memoriam Karl Hodina wiederholen wir am 23. Juli um 14 Uhr die Sendung vom 24. Mai 2015, in der wir ihn als Gast begrüßen durften.