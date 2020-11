Home Rubato Karl Kraus.

Im Alter von 25 Jahren gründete er Die Fackel, die er von 1911 bis 1936 alleine schreibt, die Letzten Tage der Menschheit werden zur radikalen Abrechnung mit dem Weltkrieg, die Dritte Walpurgisnacht nimmt es auf mit der Hitlerei. Karl Kraus – geboren 1874 im böhmischen Jičín, gestorben 1936 in Wien. Jens Malte Fischer beleuchtet auf über tausend Seiten Leben und Werk dieses famosen Schriftstellers, der auch die Musiker seiner Zeit faszinierte. Marion Eigl hat am Telefon mit dem Wissenschafter und Autor über seine beeindruckende Publikation (auch Fischers Mahler-Buch darf in keiner Bibliothek fehlen) gesprochen, die gerade mit dem Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet wurde.

(c) Zsolnay