Home Rubato Kinder in der Oper: vom Knusperhaus zum Ring.

„Kinder haben keine Hemmschwelle“. Der Dirigent Axel Kober ist davon überzeugt, dass man Kindern überhaupt nichts zumutet, wenn man sie mit in die Oper nimmt. Im Gegenteil! Richtig vorbereitet kann sich ein Kind sogar auf einen Abend Wagnerianischen Ausmasses freuen und mit den Helden mitfiebern. Wer mit leichterer Kost beginnen möchte, für den ist natürlich die Geschichte rund um die Hexe und ihr Knusperhäuschen prädestiniert. Axel Kober, GMD der Deutschen Oper am Rhein, dirigiert in der Vorweihnachtszeit mehrmals Hänsel und Gretel an der Wiener Staatsoper, freut sich danach auf den kompletten Ringzyklus und schießlich auf eine Arabella– Serie im Februar. Eine Stunde rund um Kinder in der Oper und Weihnachten in Wien.

Fotokredit: (c) Susanne Diesner