Ein Thementag in Zusammenarbeit mit der Dreikönigsaktion,

dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar.

Am 9. Juni, ab 8:00 Uhr, auf radio klassik Stephansdom.

Weltweit müssen 160 Millionen Kinder arbeiten. Was sie herstellen, landet oft auf unseren Tellern, in unseren Tassen oder unseren Kleiderschränken.

2015 setzte die Weltgemeinschaft sich in der Agenda 2030 das ehrgeizige Ziel, Kinderarbeit bis 2025 aus der Welt zu schaffen. In den letzten zwanzig Jahren war die Zahl der arbeitenden Kinder rückläufig, jetzt aber steigt ihre Zahl wieder an. Die Covid-19-Pandemie hat die Erfolge der letzten Jahre zunichte gemacht. Der Druck zu handeln wächst damit.

Menschenkette gegen Kinderarbeit – machen Sie mit!



Seit Februar liegt ein Entwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz vor. Die Initiative Kinderarbeit stoppen – getragen von der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, FAIRTRADE Österreich, weltumspannend arbeiten, Jugend Eine Welt und der Kindernothilfe Österreich – fordert von den österreichischen Regierungsmitgliedern und Parlamentarier*innen mit der Aktion Menschenkette gegen Kinderarbeit, in Österreich ein Lieferkettengesetz zu umzusetzen, das wirkungsvoll gegen Kinderarbeit vorgeht.

Der Menschenkette gegen Kinderarbeit können Sie sich mit nur wenigen Klicks hier anschließen.