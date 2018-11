Home Perspektiven Kinderarmut in Österreich.

In Österreich sind 324.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet.

54.000 Kinder in unserem Land müssen auf ein nahrhaftes Essen verzichten, 69.000 auf neue Kleidung. 118.000 können nicht auf Urlaub fahren. Eine Langzeitstudie zeigt die Auswirkungen von Kinderarmut in vier Bereichen: Materielle, kulturelle, gesundheitliche und soziale Unterversorgung. Wir haben mit Martin Schenk, Armutsexperte und Stv. Direktor der Diakonie Österreich über Kinderarmut gesprochen. Hören Sie mehr in einer Sendung von Georg Gatnar.