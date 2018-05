Home Perspektiven Kirchen haben aus der Geschichte gelernt.

Die Kirchen haben ihre Lektion aus einer oft unrühmlichen Geschichte seit dem Republikgründungsjahr 1918 gelernt und sind in der Gegenwart mit ihrer zunehmenden Polarisierung zu Hütern demokratischer Werte geworden: Das haben nicht nur die beiden Spitzenvertreter der katholischen und der evangelischen Kirche in Österreich, Kardinal Christoph Schönborn und der lutherische Bischof Michael Bünker bei der „Langen Nacht der Kirchen“ am 25. Mai 2018 verdeutlicht, auch der renommierte Zeithistoriker Oliver Rathkolb kam bei der Diskussion in der Wiener Deutschordenskirche zu dieser Einschätzung. Die Perspektiven bringen eine Zusammenfassung. Gestaltung: Stefan Hauser.