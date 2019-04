Home Rubato Adès, Busoni und Mozart.

Aktuell musiziert Kirill Gerstein im Großen Saal des Wiener Musikvereins mit den Wiener Symphonikern und Lahav Shani W. A. Mozarts Klavierkonzert d-Moll KV 466. Unlängst hat er in Boston das neue Klavierkonzert von Thomas Adès uraufgeführt und ebenfalls mit dem Boston Symphony Orchestra hat Kirill Gerstein das außergewöhnliche Klavierkonzert von Ferruccio Busoni aufgenommen. Was ihn an der Musik von Ferrucio Busoni reizt und interessiert und wie es zur intensiven Zusammenarbeit mit Thomas Adès gekommen ist, erzählt Kirill Gerstein Musikchefin Ursula Magnes live im Rubato-Studio.

(c) Marco Borggreve