Das finden Emmanuel Tjeknavorian und Anna-Luisa Mahaffy defintiv nicht. Und machen sich so ihre Gedanken darüber, warum viele junge Menschen so denken. Der Klassik-Tjek plaudert mit seinem ersten Gast der neuen Staffel über die Herausforderungen einer musikalischen Kindheit, was es bedeutet ein Wunderkind zu sein, die Geige als Droge und den langen Weg einer Karriere, wie sie der russische Geiger David Oistrach erleben konnte. Der Geigen-Jungstar und die ehemalige Geigerin sind auch als Radiomachende Kollegen. Anna-Luisa Mahaffy gestaltet unter zuKunst eine eigene Live-Sendung auf Radio Campus. Auf der Wunschliste von Anna-Luisa Mahaffy stehen Werke von W. A. Mozart, Josef Achron, Sergej Prokofjew und Edvard Grieg.

