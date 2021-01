Home Rubato Echte Schlager!

Zwei ganz besondere Geburtstagskinder. Talentiert über beide Ohren. Unterhaltend beide auf ihre Weise; jedenfalls vielsprachig und hintergründig. Caterina Valente wurde am 14. Jänner 1931 in Paris in eine Artistenfamilie geboren. Nicht nur zeitgenösssiche Musikgrößen aus Österreich schwärmen von ihrer Musikalität. Sie konnte alles – auch Bach und Bossa. Alfred Brendel verbrachte seine Jugend auf der Adria-Insel Krk, wo seine Eltern ein Hotel betrieben. Geboren wurde der „Tastenphilosoph“ am 5. Jänner 1931 im tschechischen Loučná nad Desnou, zu deutsch Wiesenberg. Um die Playlist kümmert sich Musikchefin Ursula Magnes.