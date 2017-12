In dieser Ausgabe von „Klaviermusik am Abend“ präsentieren Nataša Veljković und Ivan Ilić Raritäten aus der Welt der Klassik, genauer gesagt von dem deutschen Pianisten und Komponisten Ignaz von Beecke (1733-1803) und dem böhmischen Flötisten, Musikpädagogen und Komponisten Antonín Reicha (1770-1836) (s. Bild).

Beeckes Name ist eng mit dem Wallersteiner Hof verbunden. Zunächst auf eine Militärlaufbahn ausgerichtet (er kämpfte im Siebenjährigen Krieg auf Seiten der „von Zollern“ gegen die Preußen), erhielt er 1759 eine Stellung am Hof des Erbfürsten Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein, wo er als Pianist und Komponist aufhorchen ließ. Nicht nur, dass seine Spielweise zu einer nach ihm benannten Schule führte, stieg er auch zum Intendanten der Hofmusik auf. In dieser Rolle verhalf er der Wallensteiner Hofkapelle zu hohem Ansehen, v.a. auch deshalb, weil er mit der Auswahl seiner Kapellmeister ein gutes Händchen bewies. Es finden sich darunter Kapazitäten wie Antonio Rosetti, Joseph Fiala und Joseph Reicha – letzterer war übrigens der Onkel unseres in Prag geborenen Antonín Reicha.

Antonín Reicha war im Alter von zehn Jahren von seinem Onkel adoptiert worden und wohnte mit diesem eine Zeitlang in Wallerstein bevor sie nach Bonn weiterzogen, als Joseph Reicha Direktor und Konzertmeister der Kurfürstlichen Hofkapelle von Maximilian Franz von Österreich wurde. Sein damals 15jähriger Neffe durfte als Flötist im Orchester mitwirken und knüpfte dort eine wertvolle Freundschaft mit einem gleichaltrigen Bratschisten: Ludwig van Beethoven. In späteren Jahren übersiedelte Reicha nach Zwischenstationen in Hamburg und Wien schließlich nach Paris, wo er als Professor für Komposition am Pariser Konservatorium Nachfolger von Étienne-Nicolas Méhul wurde. Zu seinen Schülern zählten u.a. Berlioz, Liszt, Gounod, Georges Onslow und César Franck.

Die Biographien von Beecke und Reicha lassen erkennen, dass beide zu ihrer Zeit anerkannte Künstler von Rang waren und über sehr gute Verbindungen verfügten. Wie lebensfähig ihre Musik heute noch ist? Urteilen Sie selbst anhand des Klavierkonzert F-Dur BEEV 108 von Ignaz von Beecke mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau und Nataša Veljković unter der Leitung von Johannes Moesus sowie der Weltersteinspielung der Grande Sonate C-Dur von Antonín (Antoine) Reicha mit Ivan Ilić am Klavier.