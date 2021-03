Home CD der Woche Klavier für Kinder 2.

Interpret: Corinna Simon

Label: Sony Classical

EAN: 194398243726

Dass Klavierübungen nicht rein technischen Charakter haben müssen sondern durchaus musikalische Aussagekraft besitzen dürfen, beweisen viele Kompositionen für Kinder und Jugendliche der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die Pianistin Corinna Simon hat einige davon auf CD eingespielt.

Spielen Sie Klavier? Oder Ihre Kinder? Dann kennen Sie sicher die eine oder andere Klavierschule, mit ihren Übungen zur Geläufigkeit, zu Sprüngen, Akkorden etc. Wie schön ist es da für jede Klavierschülerin und für jeden Klavierschüler, wenn sich erste Erfolge einstellen und somit auch erste „ernsthafte“ Werke gespielt werden können. Ostern, Weihnachten, Geburtstage und viele andere Feste bieten im Normalfall genug Möglichkeiten, dann das Erlernte auch zu präsentieren. Unter den Komponisten für vermeintlich einfache Klavierstücke finden sich auch große Namen wie Händel, Bach, Prokofjew, Debussy, Tschaikowski oder Bartók und Kodaly. Im Konzertsaal sind diese Stücke kaum bis nie zu hören, umso schöner, dass es nun eine ernstzunehmende Auseinandersetzung damit auf CD gibt.

Klavierwerke, die nicht nur für Kinder komponiert wurden, sondern die auch tatsächlich von Kindern oder Klavierinteressierten am Anfang gespielt werden können, stehen im Fokus der bereits zweiten Aufnahme in diese Richtung von Corinna Simon. Wenn auch viele der Stücke im Schnitt nur eine Minute lang sind, einen bleibenden Eindruck hinterlassen sie alle. Der Paprikajancsi von Bartók genauso wie eine kleine Sonatine von Clementi oder Klassiker wie der Golliwog’s Cake-Walk aus Debussys Children’s Corner. Corinna Simon zeigt es vor, dass all diese kurzen Stückchen wahre Kleinodien und Preziosen sind, deren Bedeutung für das Klavierspiel von Kindern und Jugendlichen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und wenn es daheim nicht gleich so klingt, wie auf dieser CD, kann ich Ihnen nur den gleichen Tipp geben, den mir meine Instrumentallehrer immer gegeben haben – üben, üben, üben! (mg)