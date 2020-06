Home Schwerpunkt Klavierkonzerte um 11.

Auch in der Klassik gibt es oft heftige Diskussionen über ein „Best of“. Wobei das Subjektive wenigen objektiven Parametern gegenübersteht und den Ton angibt. In den kommenden drei Wochen der Reihe Klassik mit Sinn hat sich die radio klassik Stephansdom Musikredaktion der Wahl an Klavier, Violoncello- und Violinkonzerten gestellt. Wobei wir die Klassik und alles davor und Beethoven außen vor gelassen haben.

Montag, 8. Juni 2020: Edvard Grieg Klavierkonzert a-Moll, op. 16 [mehr]

Klavierkonzert a-Moll, op. 16 [mehr] Dienstag, 9. Juni 2020: Sergej Rachmaninow Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll, op. 30 [mehr]

Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll, op. 30 [mehr] Mittwoch, 10. Juni 2020: Robert Schumann Klavierkonzert a-Moll, op. 54 [mehr]

Klavierkonzert a-Moll, op. 54 [mehr] Freitag, 12. Juni 2020: Peter Iljitsch Tschaikowsky Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll, op. 23 [mehr]