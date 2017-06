Home Klaviermusik am Abend Klaviermusik goes 20. und 21. Jahrhundert.

Fernab unseres allbekannten Klaviermusik-Kanons mit Musik der üblichen „Verdächtigen“ wie J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Tschaikowsky & Co schlummert so manch‘ gute Klaviermusik neueren Entstehungsdatums vor sich hin und wartet auf ihre Entdeckung. Als Beispiel dafür darf das Concierto para Piano y Grande Orquesta, op. 42, des mexikanischen Komponisten José Rolón, gelten. Der Moszkowski-Schüler, der in späteren Jahren auch bei Nadia Boulanger und Paul Dukas Unterricht genommen hatte, brachte in den 1930er Jahren eine frische Kombination aus den in Paris kennengelernten impressionistischen Klängen und mexikanischer Melodien und Rhythmen zu Papier. Nicht unbekannt, aber ebenfalls aus dem 20. Jahrhundert stammend, hält das ursprünglich symphonische Stück „El Salón México“ von Aaron Copland dank der Bearbeitung für zwei Klaviere von Leonard „Mr. West Side Story“ Bernstein Einzug in dieses Thema der „Klaviermusik am Abend“.

Das Klavierkonzert c-Moll von Franz Xaver Frenzel ist schließlich der Beitrag aus dem 21. Jahrhundert. Dieses 2012 im Brucknerhaus in Linz uraufgeführte Werk steht in bewährter Frenzel-Manier, also in einem bunten Mix epochenübergreifender Elemente – vom Barock bis in die Ära von Jazz & Swing. Friedemann Katt, der Mann hinter dem Pseudonym von F. X. Frenzel, hat sich damit einmal mehr als ein Komponist bemerkbar gemacht, der sein Publikum zu begeistern weiß. Viel Vergnügen mit Klaviermusik aus der jüngeren und jüngsten Vergangenheit!