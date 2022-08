Home Aktuell Nur noch kurz die Welt retten

5 Wochen gegen Klimafrust / 5 Wochen Klimatherapie mit radio klassik Stephansdom

Wenn vorne „Klima“ steht, kommt danach meistens nichts Gutes: Wandel, Krise, Katastrophe. Aber es geht auch anders. Wir stellen Ihnen Menschen und Ideen vor, die neue Wege durch die Herausforderungen unserer Zeit eröffnen. Von 1. September bis 4. Oktober.

4.9., 17:30 Uhr, Lebenswege: P. Benno Mikocki (STH)

5.9., 17:30 Uhr, Perspektiven: Flut und Feuer. Szenarien biblischer Katastrophen – und wie sie uns in der Klimakrise weiterhelfen könnten. Eine Sendung zur Schöpfungszeit. Gestaltung: Stefanie Jeller.

7.9. 17:30, Perspektiven: Katastrophenrisiko vor der Tür. In manchen Erdteilen spürt man die Folgen der Klimaerwärmung bereits jetzt massiv. Was das für das Leben der betroffenen Menschen bedeutet? Eine Sendung von Marlene Groihofer.

12.9. 17:30, Perspektiven: Warum machen wir es nicht einfach? Dass es puncto Klimakrise längst 12 Uhr geschlagen hat, wissen wir. Ebenso was zu tun wäre, um ihr entgegenzuwirken. Veronika Bonelli geht den Fragen nach, warum Wissen und Handeln so weit auseinanderklaffen und wie man den Umweltschweinehund überwinden kann.

13. 9., 11 Uhr, Rubato: Musikchefin Ursula Magnes hat das Festival in Gstaad besucht, das sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Als Patin des längerfristigen Nachhaltigkeitsprojektes fungiert die Geigerin Patricia Kopatchinskaja.

14.9., 17:30, Perspektiven: Unter Strom. Was tun, wenn der Gashahn zugedreht wird? Am besten zum Selbstversorger werden. Kleine Gemeinden in Österreich zeigen, wie es geht. Eine Reportage von Monika Fischer.

18.9., 17:30, Lebenswege: Bruder Sonne, Schwester Mond und Mutter Erde. Bruder Fritz ist Mitbegründer der Franziskusgemeinschaft im Burgenland. Seine tiefe Liebe zur Schöpfung und seine bescheidene Art zu leben sind zukunftsweisend. Ein Porträt von Monika Fischer.

19.9., 17:30, Perspektiven: Weg vom Gas. Eine Alternative in der Energieversorgung nicht nur in Zeiten der zurückgehenden Gaslieferungen setzen Pfarren der Erzdiözese Wien um. Stefan Hauser mit dem Beispiel Atzgersdorf.

21.9. 17:30, Perspektiven: Wenn Pappeln dem Verkehr trotzen. Auf dem evangelischen Friedhof Matzleinsdorf wird Biodiversität großgeschrieben. Daneben sind auf der Triesterstraße täglich 40.000 Autos unterwegs. Aber neu gepflanzte Bäume, darunter Pappeln, führen zur Biodiversität im klimabedingten Wandel. Eine Führung zu Flora und Fauna mit Pfarrer Michael Wolf, gestaltet von Stefan Hauser.

26.9., 17:30, Perspektiven: Genug vom Klimawandel! Die einen macht das Thema müde und gelangweilt, die anderen macht es laut. Woher kommt der schwere Zugang? Und woher die Motivation zum Aufstand? Eine Sendung von Marlene Groihofer.

30.9. 17:30, Perspektiven: Im Gespräch mit Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Das Interview führt Georg Gatnar. (angefragt)

2.10. 17:30, Lebenswege: P. Manuel Sandesh

3.10. 17:30, Perspektiven: Das Paradies am Wachtberg. In karge, trockene Erde setze Tristan Toé vor mehr als zehn Jahren seine ersten Pflanzen. Daraus ist ein üppig grüner Garten gewachsen, der 70 Haushalte versorgt. Wie Tristan Toé das geschafft hat? Mit Respekt vor dem Lebendigen und Millionen Mitarbeitern in der Erde. Eine Sendung von Monika Fischer.

Weitere Themen bei uns:

Die letzten Bauern und GärtnerInnen von Wien.

Neue Wege in der Landwirtschaft – wenn Bauern sich anpassen.

Die Turbine in der Altstadt von Salzburg. Der Almkanal , eines der ältesten Energieversorgungssysteme Europas, wurde von der Erzdiözese Salzburg wiederbelebt.

Auf der Erde bleiben – terran reisen. Reisen ohne Flugzeug in Zeiten der Klimakrise.

Mit dem Fahrrad unterwegs.

Der kreative Gott. Über die Ursprünge des Wortes Kreativität. Ein Beitrag zur Schöpfungszeit.

Buchtipps zu den Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit