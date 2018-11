… so heißt der Advent-Schwerpunkt 2018 rund um das Thema Glocke. Vor 5.000 Jahren hat die Glocke von China aus ihren Siegeszug ins christliche Abendland angetreten und die hiesige (Klang)Landschaft völlig verändert. Der Wiener Historiker Friedrich Heer prägte für dieses Phänomen den Begriff „Glocken-Europa“ und tatsächlich nimmt die Glocke noch heute einen wichtigen Platz im mitteleuropäischen Alltag ein. Friedrich Schiller zeigte in seinem gleichermaßen vielzitierten wie vielparodierten „Lied von der Glocke“ die Wirkung auf, die sie auf uns Menschen ausübt – tagtäglich, bewusst wie unbe­wusst, von der sprichwörtlichen Wiege bis zum Grabe.

Die Glocke ist ein Signalinstrument, das zu gemeinsamen Aktivitäten ruft, vor Unglück warnt, die Zeit anzeigt und uns über Geschehnisse in der Gemeinde informiert. Ihr Ton mag dumpf oder hell, gedämpft oder voll, hart oder weich sein – aber eines ist gewiss: jede Glocke hat ihre eigene Stimme, ihre eigene Persönlichkeit. Das mag wohl auch der Grund sein, dass jede Glocke auch einen eigenen Namen trägt, wie zum Beispiel die Zarenglocke in Moskau, die Campanone im Petersdom, der Big Ben in London oder auf Österreich bezogen, die Salvator-Glocke im Salzburger Dom, die Grazer Liesl oder Wiens Wahrzeichen, die Pummerin.

Bei dieser Omnipräsenz der Glocke ist es nicht verwunderlich, dass sie auch Eingang gefunden hat in die Musik. Komponisten haben sich seit jeher vom Glockenklang inspirieren lassen und so klingelt, läutet, bimmelt, schellt, dröhnt und hallt es u. a. in Paganinis „La campanella“, Tschai­­­­kowskys Ouver­türe „1812“, Maillarts „Glöckchen des Eremiten“, diversen Mahler-Symphonien, Mussorgskys „Großem Tor von Kiew“ oder – etwas weniger pompös, dafür nicht weniger eindrucksvoll – in Debussys „Versunkener Kathedrale“. Mit Glockenklang beschwingt durch den Advent!

1. bis 31. Dezember 2018, 2x täglich: Glocken-Schwerpunkt im Advent