KLINGZEUG wurde 2011 in Innsbruck gegründet, um ein Experimentierfeld für Alte Musik zu schaffen. Seither entstanden Programme für die unterschiedlichsten Besetzungen. Mit Offenheit und Neugierde für die Kunst der Vergangenheit, aber stets mit einem Ohr für die Gegenwart, widmet sich das Ensemble den verschiedensten Aspekten der Barockmusik. Eine schlüssige Dramaturgie nimmt in den Aufführungen, die mitunter in ungewöhnliche Bahnen gelenkt werden, einen ebenso wichtigen Stellenwert ein wie das zum Klingen bringen von selten gespielter Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Interdisziplinäre Projekte, das Bespielen ungewöhnlicher Orte und das Gewinnen eines neuen Publikums sind eine Herzensangelegenheit des Ensembles.

Am 1. Oktober erschien unter dem Titel Memento mori – Remember you must die ein spannendes wie nachdenklich stimmendes Debutalbum. Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert die CD mit Claudia Delago-Norz und Anna Tausch von KLINGZEUG. Zum Albumtitel passend spielen KLINGZEUG am 2. November 2021 in der Konzilgedächtniskirche in Lainz ein Konzert.