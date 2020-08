Home Perspektiven Klosterfrauen im Mittelalter.

Ihr Weg führte die Frauen des Mittelalters in die Ehe. Hohes Ansehen genossen jene wenigen Frauen, die ins Kloster eintreten durften. Wer finanziell dazu in der Lage war, ermöglichte zumindest einer Tochter den Start ins Ordensleben. Sie schrieben Bücher, sie arbeiteten künstlerisch, sie verfassten gar Predigten: Was bedeutete das Klosterleben für die Bildungschancen der Frauen des Mittelalters, was bedeutete es für ihre Entwicklungsmöglichkeiten? Nachgefragt bei Kunsthistorikerin und Mittelalterforscherin Barbara Schedl. Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: pixabay