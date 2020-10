Dem Trend zu alternativen Bestattungsformen – Urnenbestattungen im Wald eines Klosters oder Stiftes – kommt „Klosterwald“ entgegen. Chefredakteur Christoph Wellner stellt dieses Projekt vor und spricht mit Axel Baudach, Geschäftsführer von „Klosterwald“, Carolin Hoffeld von Nuovo Bestattung und mit dem Heiligenkreuzer Forstvertantwortlichen, P. Coelestin Nebel, über das besondere Unternehmen.



„Klosterwald“ ist ein gemeinsames Unternehmen mehrerer Stifte, Gründungsmitglieder sind Heiligenkreuz und Klosterneuburg, und die Erzdiözese Wien. Der Ort der Naturbestattung ergibt sich aus der langen Tradition der Klöster, Grund und Boden für die Bestattung der Toten zur Verfügung zu stellen.

Die Bestattung in einem Klosterwald stellt eine Alternative zur traditionellen Bestattung auf einem Friedhof dar. Im Vorfeld wird ein Baum ausgewählt, an dem der oder die Verstorbene die letzte Ruhe findet. Nach der Einäscherung wird die biologisch abbaubare Urne mit der Asche an den Wurzeln eines Bestattungsbaumes beigesetzt. Die Grabpflege wird von der Natur des Waldes übernommen.

Die Wälder der Klöster wurden schon immer im Einklang mit der Natur bewirtschaftet, denn für deidie Natur hat die höchste Priorität. Durch die Nutzung als Bestattungswald können die Bäume ungestört ihr natürliches Alter erreichen und durch Neuanpflanzungen und die ungestörte Verjüngung bleiben die Wälder nachhaltig und generationsübergreifend erhalten.

Hintergrund der neuen Bestattungsform sind die im Februar 2019 veröffentlichten Richtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz zu Feuer- und Naturbestattungen. Darin wird den Gläubigen eingeräumt, „über eine Feuerbestattung selber zu entscheiden, ohne dass ihnen oder ihren Hinterbliebenen daraus ein Nachteil erwachsen darf, sofern die Gründe ihrer Entscheidung nicht dem christlichen Glauben widersprechen“. Die Feuerbestattung für Katholiken wurde grundsätzlich bereits in den 1960er Jahren unter Papst Johannes XXIII. zugelassen.

Nähere Informationen: www.klosterwald.at