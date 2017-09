Home Perspektiven Kluge Schweine.

Über ein verkanntes Tier.

Schweine kennen wir vor allem aus dem Wurstregal. Wenig charmant ist unser Umgang mit den Tieren auch in unserem Sprachgebrauch: Dumm, dreckig, faul – das sind nur einige der Zuschreibungen. Aber wie sind sie wirklich, die Schweine? Äußerst intelligent. Das zeigen neueste Forschungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bei Bad Vöslau wurde eine weltweit nahezu einzigartige Forschungsstation eröffnet, in einem alten Gutshof werden 39 Hausschweine erforscht. Was können die Tiere? Wie verhalten sie sich? Und was bedeutet all das für unseren Umgang mit ihnen? Die Tierärztin Marianne Wondrak hat die Station mit aufgebaut. In der Sendung verrät die Forscherin, was sie bisher an den Schweinen am allermeisten beeindruckt hat.

Eine Sendung von Gerlinde Wallner.