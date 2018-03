Aus „La Maîtrise – Faszination Kinderchor“ wurde für die Ausgabe der Mélange Nr. 74 eine Auswahl besonderer Knabenchöre. Staatsoperndirektor Dominique Meyer wählte aus den Aufnahmen seiner Diskografie Einspielungen mit den Wiener Sängerknaben und dem Choir of the King’s College Cambridge. Werke von Johann Sebastian Bach, Gregorio Allegri, Thomas Tallis, Wolgang Amadé Mozart, Henry Purcell und Gustav Mahler. Et voilà!

