Home Rubato Kobersdorf – Schloss Heiligenkreuz – Mondsee.

An drei Schauplätzen spielt sich diese von Marion Eigl gestaltete Ausgabe ab: im Burgenland präsentieren die Schloss-Spiele Kobersdorf heuer die tragische Posse Der Bockerer von Peter Preses und Ulrich Becher. Intendant Wolfgang Böck spricht über diesen großen Klassiker des österreichischen Volkstheaters.

Den Mondseer Jedermann erwartet heuer ein großes Jahr: das 100-jährige Jubiläum! Die von Franz Löser in Mundart gesetzte und von Hugo von Hofmannsthal genehmigte Fassung des Mysterienspieles Mondseer Jedermann wird in Mondsee seit dem Jahre 1922 jährlich aufgeführt. Obfrau Ute Lechner ist seit 67 (!) Jahren Mitglied der Gemeinschaft.

Seit 35 Jahren versucht das Ost-West Musikfest im Sinne einer friedvollen musikalischen Begegnung von Musizierenden diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs Grenzen zu überwinden. Heuer hat dieses Ansinnen durch den Krieg eine traurige Aktualität erhalten. Gernot Winischhofer, künstlerischer Leiter und Gründer, gibt einen Überblick über die diesjährige Ausgabe mit Konzerten (meist im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn), Kursen und einem Wettbewerb.