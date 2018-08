100 Prozent Publikumsauslastung – Ausverkaufte Vorstellungen, Wetterglück, Publikumserfolg und Zusatzvorstellungen. Mit frenetischem Schlussapplaus sind am 04.08.2018 die 47. Schloss-Spiele in Kobersdorf zu Ende gegangen. Standing Ovation und Bravo-Rufe holten das „Arsen und Spitzenhäubchen“-Ensemble mehrfach zu Verbeugungen auf die Bühne zurück. Die flotte Inszenierung von Werner Prinz erzielt einen Volltreffer im Sommertheater-Reigen.



Intendant Wolfgang Böck wählte für das 15. Jubiläums-Jahr seiner Intendanz in Kobersdorf eine legendäre schwarze Komödie von Joseph Kesselring. „Arsen und Spitzenhäubchen“ feierte 1941 bei der New Yorker Uraufführung einen wahren Triumph. Bereits vor der Premiere, die bei sommerlichen Temperaturen über die Bühne ging, wurde wegen der großen Kartennachfrage eine Zusatzvorstellung programmiert. Ihr folgte bald danach eine zweite, so dass sich die Spielsaison bis zum 4. August 2018 verlängerte.

In Kobersdorf präsentierte sich dieses Theaterstück in einer äußerst gelungenen, amüsanten und zeitgemäßen Inszenierung und reüssierte mit Gertrud Roll und Erika Mottl als schrullige Tanten, deren drei Neffen Alexander Jagsch als „Mortimer“, Clemens Aap Lindenberg als „Jonathan“ und Wolfgang Böck als „Teddy“. Wolf Bachofner als „Dr. Einstein“, Dagmar Bernhard als „Elaine Harper“, Andrea Köhler als „Officer Klein“, Lisa Stern als „Officer O’Hara“ und Michael Reiter als „Mr. Gibbs“ machten das heurige Ensemble komplett.

Bühnenbildner Erich Uiberlacker gelang im stimmungsvollen Arkadenhof des Schlosses wiederum ein überraschendes Bühnenbild mit ausgeklügelter Lichtregie, für die Kostüme zeichnete erstmals in Kobersdorf Alexandra Burgstaller verantwortlich.

OLDTIMER & BIKER IM SCHLOSS KOBERSDORF

Bei der 15. Biker-Fahrt am 14. Juli 2018 starteten 99 Motorräder vorm Pappelstadion in Mattersburg. Am 22. Juli 2018 machten sich einhundert Oldtimer von der Cselley-Mühle im nordburgenländischen Oslip auf touristische Ausfahrt zum Vorstellungsbesuch.

Die Schloss-Spiele Kobersdorf verzeichnen heuer eine Auslastung von 100%. Dafür sorgten 16.717 TheaterbesucherInnen an insgesamt zwanzig Abenden, von denen alle vor ausverkauftem Haus stattfanden. „Wir danken Ihnen für Ihre mediale Unterstützung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr bei Nestroys „Das Mädl aus der Vorstadt“, so Intendant Wolfgang Böck.