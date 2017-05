Im Rahmen der Belgischen Woche auf radio klassik Stephansdom widmet sich Michael Gmasz im Donnerstagsrubato dem diesjährigen Königin-Elisabeth-Wettbewerb (Concours Musicale Reine Elisabeth) in Brüssel. Für Violine, Klavier und Gesang gehört er seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten und auch herausforderndsten Wettbewerben weltweit. Heuer hat man das Violoncello in den Kanon der Wettbewerbsinstrumente aufgenommen, eine Neuerung, passend zum 80-jährigen Jubiläum des Bestehens. Zu Wort kommt in dieser Stunde sowohl der Wettbewerbspräsident Baron Jan Huyghebaert als auch die junge österreichische Cellistin Julia Hagen, die den großartigen Einzug ins Semfinale geschafft hat.

Foto © Shirley Suarez (bearbeitet von Michael Gmasz)