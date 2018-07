Warum denken wir beim Schlagwort „große Komponisten“ ausschließlich an Männer? Dieser Frage gehen in der aktuellen Sendung die Leiterin der Stabstelle Gleichstellung, Gender Studies und Diversität der mdw, Dr.in Andrea Ellmeier, und die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr.in Annegret Huber nach. Die Wurzeln sind unter anderem im Geniekult des 19. Jahrhunderts zu suchen: ein weibliches Genie passte so gar nicht ins Bild, und so wurde erst gar nicht danach gesucht. Und diejenigen, die die Anlagen dazu gehabt hätten, wie Fanny Hensel Mendelssohn, wurden in ihrere Entwicklung und Ausübung der Künste gehindert. Außerdem: bei dem Wort „Komponist“ denkt man nur an einen Mann. Deswegen beschreibt die inklusive Sprache heute Berufsbegriffe anders, damit sich die Möglichkeiten für alle bereits in den Köpfen ausbreiten. Eine Analyse von Sprache, Geschichtsschreibung und den neuen Möglichkeiten, sich dem Werk von Komponistinnen anzunähern.

Bild: CD Cover des Albums Fanny & Wilhelm Hensel „Szenen einer Ehe“, erschienen bei Gramola.