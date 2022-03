Home Perspektiven Konzert für den Frieden im Stephansdom.

Die Mezzosopranistin Zoryana Kushpler stammt aus der Ukraine. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Geigerin Lidia Baich, die aus Russland stammt, hat sie in kurzer Zeit ein Benefizkonzert für den Frieden im Wiener Stephansdom, zugunsten der aus der Ukraine geflüchteten Menschen organisiert. Am Dienstag, 8. Märzt 2022 um 20 Uhr 30 treten beide auf, mit Ihnen auch Hubert von Goisner, Andreas Schager, Peter Simonischek, Konstantin Reymaier, Clemens Unterreiner, sowie das Schloss Schönbrunn Orchester. Dirigenten sind Sascha Goetzel und Vinicius Kattah.

Tickets für das Benefizkonzert sind unter www.kunstkultur.com erhältlich und unter der Telefonnummer 01/581 86 40.

Der Reinerlöserlös der Ticketverkäufe und Spenden geht an die Caritas Ukraine Soforthilfe, die damit Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt, sowie auch vor Ort im Kriegsgebiet hilft. Alle MusikerInnen treten unentgeltlich auf. Kardinal Schönborn hat den Ehrenschutz für das Konzert übernommen.

In den Perspektiven spricht Stefan Hauser mit Zoryana Kushpler über ihr Engagement für ihre Heimat Ukraine und über alles was sie in diesen Tagen bewegt.