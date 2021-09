Home Rubato Konzerte im Achten.

Am 14.Oktober startet in der Josefstadt eine neue Konzertereihe. Unter dem Titel Konzerte im Achten stehen bis Mai 2022 Solo Klavier-, Lieder- und Kammermusikabende auf dem Programm. Ins Leben gerufen wurde diese Konzertreihe von der Pianistin Anna Volovitch, die in unterschiedlichen Besetzungen auch jeden dieser Abende bestreiten wird. Bei Michael Gmasz erzählt die Musikerin und „Neo-Intendantin“, was sie zur Gründung der Konzerte im Achten verleitet hat, wie sie an die Programmauswahl herangegangen ist und ob die Albert Hall in der Albert Gasse auch etwas „königliches“ hat.