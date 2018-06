Interpret: Jiyoon Lee, Odense Symphony Orchestra, Kristiina Poska

Label: Orchid Classics

EAN: 5060189560790

Im Alter von vier Jahren begann Jiyoon Lee in ihrer Heimat Süd Korea mit dem Violinspiel, das Studium führte sie dann zu Kolja Blacher an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ nach Berlin und nach dem Gewinn des Nielsen-Wettbewerbes 2016, der Windsor International String Competition 2015 und des David Oistrakh Wettbewerbes 2013 konnte sie vergangenes Jahr das Probespiel für die erste Konzertmeisterstelle der Staatskapelle Berlin für sich entscheiden. Auf CD ist sie jetzt als Solistin mit Korngold und Nielsen zu erleben.

Schon die ersten Töne des ersten Satzes aus Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert lassen Freude und hohe Erwartungen aufkommen. Ein satter Geigenton, ohne übertriebenes Vibrato, wohlig warm wie eine Decke, die jedoch nicht erdrückt – das sind die ersten Assoziationen, die mir in den Sinn kommen, wenn Jiyoon Lee gemeinsam mit dem Odense Symphony Orchestra unter Kristiina Poska Korngolds Musik anhebt. Was folgt, wird neben den schönen Kantilenen auch Ecken und Kanten haben. Jiyoon Lee ist eine Geigerin, die sich was traut, wobei Mut zur Hässlichkeit übertrieben wäre – aber es darf, wenn notwendig, schon auch einmal ein wenig knarren, knarzen und kratzen.

Nach Korngold steht das Violinkonzert von Carl Nielsen auf dem Programm, dem sie diese Aufnahme, als Nielsen Wettbewerbsgewinnerin auch verdankt. Der erste Satz, gute 20 Minuten lang, gönnt der Solistin kaum Verschnaufpausen. Die technischen Herausforderungen hätten einen Paganini wohl gefreut, hätte er zu Nielsens Zeit noch gelebt. Jiyoon Lee scheint all das vorwiegend zu genießen, mehrstimmige Akkorde, rasante Läufe im Legato oder Spiccato, Pizzicato mit der linken Hand usw. und zwischendurch auch immer wieder das Zurücknehmen von Tempo und Dynamik, nur um gleich wieder Fahrt aufzunehmen. Das Rondo, sprühend vor musikalischem Witz, scheint ihr dabei besondere Freude zu bereiten. Beim Anhören merkt man, warum dieses Violinkonzert so selten zur Aufführung kommt, da es dem jeweiligen Solisten bzw. der jeweiligen Solistin wirklich alles abverlangt. Jiyoon Lee hat hier wohl eine Referenzaufnahme abgeliefert. (mg)